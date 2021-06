Anteprima NEO | The World Ends With You | le nostre prime impressioni!

Advertising

McKnife200 : Tweet lungo e multiplo Neo Twewy demo: l'hype di toccare con mano in anteprima c'era. L'amore folle per il primo ca… - McKnife200 : Domani, raghy! Domani finalmente possiamo toccare con mano in anteprima. Spero solo una cosa: i testi tradotti dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima NEO

The World Ends With You è stato annunciato ormai da qualche mese e il suo lancio su PlayStation ...eventi della serie animata di The World Ends With You (potrete recuperare QUI la nostra...Saremo comunque curiosi di provarla e di portarvi, perché no, una bella. Trailer finale e demo di: The World Ends With You sono disponibili, con la data d'uscita del gioco fissata per ...La demo di NEO: The World Ends With You è ora disponibile per il download su PS4 e Nintendo Switch: potrete provare il gioco in anteprima!. La demo di NEO: The World Ends With You per PS4 e Nintendo S ...Disponibile la demo gratuita e il trailer di NEO: The World Ends with you, in uscita a luglio per PlayStation 4 e Nintendo Switch.