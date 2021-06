Ancelotti nei guai col fisco in Spagna: debiti per 1,4 milioni (Di lunedì 28 giugno 2021) L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è tra i 3.930 contribuenti con un debito alla data del 31 dicembre 2020 di oltre 1 milione di euro (1,4 milioni) con il fisco spagnolo. La lista dei morosi, che comprende aziende e persone fisiche, è stata pubblicata oggi dall’Agenzia delle entrate iberica. Tra i morosi figurano anche il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) L’allenatore del Real Madrid Carloè tra i 3.930 contribuenti con un debito alla data del 31 dicembre 2020 di oltre 1 milione di euro (1,4) con ilspagnolo. La lista dei morosi, che comprende aziende e persone fisiche, è stata pubblicata oggi dall’Agenzia delle entrate iberica. Tra i morosi figurano anche il L'articolo

Ancelotti nei guai con il Fisco spagnolo: debiti insoluti per circa 1,4mln L'allenatore del Real Madrid ed ex Napoli Carlo Ancelotti è entrato nella lista degli inadempienti pubblicata lunedì dall' Agenzia delle Entrate spagnola, lo riferisce la RTVE parlando di un debiti di circa 1,4 milioni di euro. Nella lista ...

Ancelotti nei guai col fisco in Spagna: debiti per 1,4 milioni L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è tra i 3.930 contribuenti con un debito alla data del 31 dicembre 2020 di oltre 1 milione di euro (1,4 milioni) con il Fisco spagnolo. La lista dei morosi ...

