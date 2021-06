Allarme Unesco, il sito di Stonehenge potrebbe essere a rischio (Di lunedì 28 giugno 2021) L'Unesco ha avvisato che il sito di Stonehenge potrebbe essere inserito nella sua lista di patrimoni in pericolo se non sarà modificato il progetto di costruzione di un tunnel sotto la struttura preistorica antica di 5.000 anni. Il piano è controverso tanto che si attende un pronunciamento dell'Alta Corte in merito alla legittimità del progetto del governo britannico, alla quale ha fatto ricorso un gruppo conservazionista denominato Save Stonehenge World Heritage Site. La decisione è attesa in questi giorni. Qualora vi fosse il semaforo verde della High Court di Londra, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) L'ha avvisato che ildiinserito nella sua lista di patrimoni in pericolo se non sarà modificato il progetto di costruzione di un tunnel sotto la struttura preistorica antica di 5.000 anni. Il piano è controverso tanto che si attende un pronunciamento dell'Alta Corte in merito alla legittimità del progetto del governo britannico, alla quale ha fatto ricorso un gruppo conservazionista denominato SaveWorld Heritage Site. La decisione è attesa in questi giorni. Qualora vi fosse il semaforo verde della High Court di Londra, ...

FedericoDinca : L'allarme lanciato dall'@UNESCO su Venezia deve farci accelerare sulla nuova destinazione delle #GrandiNavi, in att… - maurimes : RT @FedericoDinca: L'allarme lanciato dall'@UNESCO su Venezia deve farci accelerare sulla nuova destinazione delle #GrandiNavi, in attesa d… - EmergenzaH24 : RT @giornaleprociv: Allarme #Unesco: 'La barriera corallina in #Australia è in pericolo' ?? - pietrogranero : Allarme Unesco: la grande barriera corallina australiana è in pericolo - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli #ambiente #mare #allarme #ecologia #natura #Unesco, #Venezia e la barriera… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Unesco Venezia e il rischio inondazione: parla l'esperto Dopo la minaccia di finire nella 'lista nera' dell' Unesco a causa del ' caso grandi navi ', a Venezia è risuonato un nuovo allarme . A lanciarlo è stata l' Organizzazione delle Nazioni Unite , che, in un suo rapporto, ha posto l'attenzione sui ...

Australia, allarme Unesco per la Barriera Corallina Tanto che l'Unesco ha raccomandato che questo delicato ecosistema venga inserito nell'elenco dei ... News correlate L'Ocse rivede al rialzo le stime sul pil dell'Italia, ma lancia l'allarme fallimenti...

IL COMMENTO A chi spetta valorizzare parchi sommersi e musei La settimana scorsa ho criticato il “minimalismo”, di cui spesso ci accontentiamo, nella valorizzazione dei nostri beni culturali. Ciò ha suscitato qualche risentimento di quanti sono invece convinti ...

