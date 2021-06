Uomini e Donne, sogno ad occhi aperti per Gemma Galgani: innamorata (Di domenica 27 giugno 2021) Gemma Galgani non nasconde di essere in cerca dell’amore, il suo ultimo post fa intuire che questa ricerca non si fermerà mai. L’amore ha molteplici forme e cambia in base alle persone che lo vivono. C’è chi ritiene che l’amore debba essere passionale, chi che debba essere soprattutto comprensione e dialogo chi, ancora, che debba essere travolgente. Ci sono poi quelle persone che sono innamorate dell’amore e tra queste sicuramente si può annoverare Gemma Galgani. La dama di ‘Uomini e Donne’ ha concluso l’ennesima stagione televisiva con qualche delusione e nessun risultato concreto. ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 giugno 2021)non nasconde di essere in cerca dell’amore, il suo ultimo post fa intuire che questa ricerca non si fermerà mai. L’amore ha molteplici forme e cambia in base alle persone che lo vivono. C’è chi ritiene che l’amore debba essere passionale, chi che debba essere soprattutto comprensione e dialogo chi, ancora, che debba essere travolgente. Ci sono poi quelle persone che sono innamorate dell’amore e tra queste sicuramente si può annoverare. La dama di ‘’ ha concluso l’ennesima stagione televisiva con qualche delusione e nessun risultato concreto. ...

Advertising

matteosalvinimi : Rissa tra stranieri a Ventimiglia, dove Francia difende le proprie frontiere, e 4 agenti rimangono feriti. Solidari… - Fontana3Lorenzo : Aveva 8 coltelli nello zaino, il magrebino fermato dagli uomini della polizia di stato, in piazza San Pietro, mentr… - matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - zazoomblog : Jessica Antonini svela di aver rifatto il naso: le foto del prima e del dopo e poi una confessione su Uomini e Donn… - CristianPeveri : RT @Francy14879117: Siamo DONNE. Abbiamo lottato per l'indipendenza, per dimostrare che potevamo essere in grado di affermarci in qualsiasi… -