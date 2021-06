“Una situazione di degrado assoluto”. Sorelle muoiono in casa in mezzo ai rifiuti (Di domenica 27 giugno 2021) Marianopoli, un’intera comunità sotto choc. Solleva riflessioni e tanti quesiti a cui gli inquirenti stanno provando ancora a dare qualche risposta. Sono state trovate prive di vita nel loro appartamente le due Sorelle residenti nel comune in provincia di Caltanissetta. Si indaga sulle cause del decesso delle donne, entrambe cinquantenni, che vivevano in una casa popolare insieme alla madre anziana. Prive di vita ma anche circondate da rifiuti ed escrementi, questo lo scenario che hanno scoperto gli agenti non appena varcata la soglia di casa. A causare il decesso delle due Sorelle 50enni forse un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 giugno 2021) Marianopoli, un’intera comunità sotto choc. Solleva riflessioni e tanti quesiti a cui gli inquirenti stanno provando ancora a dare qualche risposta. Sono state trovate prive di vita nel loro appartamente le dueresidenti nel comune in provincia di Caltanissetta. Si indaga sulle cause del decesso delle donne, entrambe cinquantenni, che vivevano in unapopolare insieme alla madre anziana. Prive di vita ma anche circondate daed escrementi, questo lo scenario che hanno scoperto gli agenti non appena varcata la soglia di. A causare il decesso delle due50enni forse un ...

Advertising

SusannaCeccardi : Siamo alle solite a Lecco è andata in scena una paurosa rissa tra immigrati in mezzo ai binari. Una situazione surr… - Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - evagiovannini : Una persona intellettualmente onesta, visto che dopo 5 anni la situazione è ancora questa, dovrebbe dirsi: c’ho pro… - owenbuzzo : @mauriziomeland2 @MTibete @totofaz Mah tornando al principio, credo che in una situazione differente potremmo prend… - larentz_ : RT @precioustomline: scusate ma c’è molta differenza dal prendere una frase di una canzone per un cartellone al mettere foto di due persone… -