Terada Asuka è vicina a conquistare un posto per Tokyo 2020

(Di domenica 27 giugno 2021) A 11 anni di distanza dall’ultima volta,riconquista il podio nei 100 ostacoli e si impone come una delle favorite, nella squadra del Giappone, per partecipare a. Nella giornata di sabato 26 giugno, l’atleta nipponica ha vinto la medaglia d’oro ai campionati nazionali di atletica, chiudendo la gara con un tempo di 13,09 secondi. Grazie a questa prestazione, il suo piazzamento nel ranking olimpionico potrebbe decisamente migliorare. Che cosa ha dettoin seguito alla sua prestazione nel campionato nazionale? “Penso che avrò ottime chance di ...

Queen Atletica

