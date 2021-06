Stop mascherine all’aperto, Brusaferro: “Se contagi risalgono costretti a rimetterle” (Di domenica 27 giugno 2021) Via le mascherine all’aperto da lunedì 28 giugno se non ci sono assembramenti. Ma “se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Repubblica’, è Silvio Brusaferro, è presidente dell’Istituto superiore di sanità e anche segretario del Cts. Parlando della situazione dell’epidemia in Italia, Brusaferro spiega che “i sistemi di monitoraggio guardano incidenza, trasmissibilità e cioè l’Rt e circolazione delle varianti. I primi due soprattutto sono indicatori di come si muove l’epidemia. Il report di venerdì ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) Via leda lunedì 28 giugno se non ci sono assembramenti. Ma “se isaremo”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Repubblica’, è Silvio, è presidente dell’Istituto superiore di sanità e anche segretario del Cts. Parlando della situazione dell’epidemia in Italia,spiega che “i sistemi di monitoraggio guardano incidenza, trasmissibilità e cioè l’Rt e circolazione delle varianti. I primi due soprattutto sono indicatori di come si muove l’epidemia. Il report di venerdì ...

Ultime Notizie dalla rete : Stop mascherine Stop mascherine all'aperto, Brusaferro: "Se contagi risalgono costretti a rimetterle" Il report di venerdì scorso ci ha detto che per ora la situazione permette di togliere" le mascherine. "Abbiamo solo 11 casi per 100mila abitanti in 7 giorni a livello nazionale". "Il monitoraggio ci ...

Stop mascherine all'aperto: cosa cambia dal 28 giugno MilanoToday.it Le cose da fare quando toglieremo le mascherine all'aperto Anche i contesti outdoor non risolvono magicamente ogni pericolo: distanza, igiene e buon senso, protezione sempre in tasca e nulla cambia al chiuso e anche all'aperto per il personale di bar e ristor ...

Covid Abruzzo: da domani, lunedì, via le mascherine all’aperto tranne eccezioni Da domani, lunedì 28 giugno, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. L'ordinanza firmata dal ministro Speranza toglie una restrizione ormai in vigore da più di un anno, ma solo i ...

