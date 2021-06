Sinner-Fucsovics, Wimbledon 2021: programma lunedì 28 giugno, tv, programma, streaming (Di domenica 27 giugno 2021) Comincia molto presto l’avventura di Jannik Sinner a Wimbledon. L’altoatesino è pronto al debutto assoluto nel tempio del tennis, e sfiderà l’ungherese Marton Fucsovics sul Court 18, a sua volta un pezzo di storia (è sufficiente nominare Isner-Mahut 2010). I due si sono già affrontati una volta a livello Slam. Erano gli Australian Open del 2020 e, al secondo turno, il magiaro riuscì a prevalere in tre set, spingendosi poi fino agli ottavi e togliendo un set a Roger Federer. Non è però uno specialista dei prati, così come al momento non lo è Sinner, che su questa superficie ha giocato ancora pochissime partite nella sua pur ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Comincia molto presto l’avventura di Jannik. L’altoatesino è pronto al debutto assoluto nel tempio del tennis, e sfiderà l’ungherese Martonsul Court 18, a sua volta un pezzo di storia (è sufficiente nominare Isner-Mahut 2010). I due si sono già affrontati una volta a livello Slam. Erano gli Australian Open del 2020 e, al secondo turno, il magiaro riuscì a prevalere in tre set, spingendosi poi fino agli ottavi e togliendo un set a Roger Federer. Non è però uno specialista dei prati, così come al momento non lo è, che su questa superficie ha giocato ancora pochissime partite nella sua pur ...

