Rave party no mask nel Lodigiano con 700 persone | 10 contagiati e tre casi di variante Delta

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - _addictedtolou_ : RT @ultimenotizie: Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a #Maleo, paese del l… - kalyaMail : RT @Lukas__2021: Rave party no mask a Maleo, nel paese c'è un focolaio di variante delta - GinaTaglieri : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paes… - RebeccaPalumbo1 : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paes… -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

Una cinquantina tra militari e agenti tra carabinieri, poliziotti e finanzieri sono impegnati, dalla nottata, a vegliare sulda stanotte per evitare che si verifichino disordini o ...Una circostanza che però a quanto pare non ha scoraggiato le oltre 700 persone che, senza mascherine e senza nessun distanziamento, hanno partecipato a una Maleo, centro del lodigiano. L'...Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in u ...Follia nel Lodigiano . Un rave party con circa 700 partecipanti, senza mascherine né distanziamento , si è svolto nella notte e ...