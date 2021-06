Pontecagnano | riduzione della tarifffa idrica

(Di domenica 27 giugno 2021) Ridurre la tariffae porre fine alla situazione di svantaggio cheFaiano ha nei confronti degli altri comuni, sono queste le proposte che sono state fatte, questa mattina, dai consiglieri di Forza Italia, Gianfranco Ferro, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri. Infatti viene applicata una tariffa di depurazione (fascia unica a consumo) di Euro 0,658 rispetto alla tariffa standard applicata agli altri Comuni pari ad Euro 0,356. Questo accade in quanto ai comuni diFaiano e di Bellizzi il “servizio di depurazione” viene erogato da un “diverso gestore” e cioè dalla Salerno Sistemi Spa. Il risultato finale per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano riduzione

Agenda Politica

Da Magazzeno, tratto di mare di, ribadiamo ancora di più la nostra contrarietà, perché ...sistemico per risolvere il problema dell'erosione costiera agendo sulle cause -della ...Da Magazzeno, tratto di mare di, ribadiamo ancora di più la nostra contrarietà, perchè ...sistemico per risolvere il problema dell'erosione costiera agendo sulle cause "della ...“Senza la memoria il sacrificio dei servitori dello Stato non servirebbe a nulla”. Sono parole chiare di Tania Pisani, originaria di Francavilla e vedova del carabiniere Claudio Pezzuto, che ha commen ...“Come può un pennello arginare il mare?" E' la scritta sullo striscione srotolato da Legambiente con lo sfondo il tratto di mare salernitano ...