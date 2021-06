Laika: “Il DDL Zan tutela le vittime di odio” (Di domenica 27 giugno 2021) In via della stazione di San Pietro, a pochi metri dalla Santa Sede, appare una nuova opera della street artist Laika. Chi è Laika? Laika è una street artist romana che con le sue opere denuncia le ingerenze e lancia forti messaggi. Lo fece tempo addietro con il suo “Don’t visit Egypt”, un poster che Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) In via della stazione di San Pietro, a pochi metri dalla Santa Sede, appare una nuova opera della street artist. Chi èè una street artist romana che con le sue opere denuncia le ingerenze e lancia forti messaggi. Lo fece tempo addietro con il suo “Don’t visit Egypt”, un poster che

Advertising

ciwainside : La street artist Laika per il ddl Zan: nuova opera vicino al Vaticano - _PuntoZip_ : LAIKA al Gay Pride per il DDL ZAN – La nuova opera della Street Artist sul tentativo di ingerenza da parte della Ch… - CeccarelliL_ : LAIKA al Gay Pride per il DDL ZAN – La nuova opera della Street Artist sul tentativo di ingerenza da parte della Ch… - AgCultNews : La street artist Laika per il ddl Zan: nuova opera vicino al Vaticano -