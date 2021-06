La Rappresentante di Lista: tra tour, vaccini e DDL Zan (Di domenica 27 giugno 2021) Recentemente intervistati fa Wired, La Rappresentante di Lista, la queer band che con “Amare” è diventata una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo, ha parlato di progetti futuri, tour, DDL Zan e vaccini. Sui vaccini, Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi sono categorici. Dario dice: “Sono laureato in Medicina e ho una posizione ferrea sull’argomento”. Ma anche Veronica è dello stesso avviso: “Il tema della rappresentazione è sempre cruciale: si subiscono immagini e una rappresentazione che crea paura, come quella delle siringhe, e dei volti drammatici e tragici. Sembra che i ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 giugno 2021) Recentemente intervistati fa Wired, Ladi, la queer band che con “Amare” è diventata una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo, ha parlato di progetti futuri,, DDL Zan e. Sui, Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi sono categorici. Dario dice: “Sono laureato in Medicina e ho una posizione ferrea sull’argomento”. Ma anche Veronica è dello stesso avviso: “Il tema della rappresentazione è sempre cruciale: si subiscono immagini e una rappresentazione che crea paura, come quella delle siringhe, e dei volti drammatici e tragici. Sembra che i ...

Advertising

QuotidianPost : La Rappresentante di Lista: tra tour, vaccini e DDL Zan - 1958Aldo : RT @RaffaAngela: Mi sono avvicinata la Movimento 5 Stelle quando avevo 18 anni, nel 2011, in occasione dei referendum sull’acqua pubblica e… - bux_alessandro : RT @RaffaAngela: Mi sono avvicinata la Movimento 5 Stelle quando avevo 18 anni, nel 2011, in occasione dei referendum sull’acqua pubblica e… - cocchi2a : RT @RaffaAngela: Mi sono avvicinata la Movimento 5 Stelle quando avevo 18 anni, nel 2011, in occasione dei referendum sull’acqua pubblica e… - lucialeone70 : RT @RaffaAngela: Mi sono avvicinata la Movimento 5 Stelle quando avevo 18 anni, nel 2011, in occasione dei referendum sull’acqua pubblica e… -