In scadenza fra tre giorni ma Maksimovic ha un desiderio nascosto: restare a Napoli (Di domenica 27 giugno 2021) Il 30 giugno, termine ultimo della stagione e per la scadenza dei contratti, sarà anche il giorno del possibile addio di Nikola Maksimovic, che fra tre giorni potrà lasciare il Napoli e decidere di accordarsi a zero con un altro club. Ciò che però potrebbe cambiare incredibilmente le cose, proprio a tre giorni dalla fine del contratto, è la volontà del giocatore. Infatti, secondo Il Corriere dello Sport, il difensore serbo gradirebbe restare ancora al Napoli. Il quotidiano, in un trafiletto nelle sue pagine di oggi, scrive un messaggio chiaro riportando quello che ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Il 30 giugno, termine ultimo della stagione e per ladei contratti, sarà anche il giorno del possibile addio di Nikola, che fra trepotrà lasciare ile decidere di accordarsi a zero con un altro club. Ciò che però potrebbe cambiare incredibilmente le cose, proprio a tredalla fine del contratto, è la volontà del giocatore. Infatti, secondo Il Corriere dello Sport, il difensore serbo gradirebbeancora al. Il quotidiano, in un trafiletto nelle sue pagine di oggi, scrive un messaggio chiaro riportando quello che ...

Ultime Notizie dalla rete : scadenza fra Lazio, Sarri dice sì al Felipe prodigo Al West Ham pian piano si è spento, non è andata meglio in prestito al Porto, adesso è in scadenza fra un anno e può rientrare temporaneamente con obbligo di riscatto a 8 milioni a Formello. Tare ...

Blocco licenziamenti: scadenza, proroga, quanti posti ha salvato, cosa farà il governo IL GIORNO Pagamento Tari, verso slittamento al 31 luglio per definire tariffe e rate Arriverà in extremis la nuova proroga al 31 luglio del termine per approvare i Piani economico finanziari e le tariffe della Tari 2021. Il treno utile spuntato un po’ a sorpresa all’orizzonte è quello ...

Lazio, Sarri dà l'ok al ritorno di Felipe Anderson Il ritorno del Felipe prodigo. Da due anni si ripropone alla Lazio, stavolta può davvero essere accontentato. Era il figliolo prediletto di Lotito, non lo ha mai dimenticato. Sarri ...

Al West Ham pian piano si è spento, non è andata meglio in prestito al Porto, adesso è inun anno e può rientrare temporaneamente con obbligo di riscatto a 8 milioni a Formello. Tare ...Al West Ham pian piano si è spento, non è andata meglio in prestito al Porto, adesso è inun anno e può rientrare temporaneamente con obbligo di riscatto a 8 milioni a Formello. Tare ...Arriverà in extremis la nuova proroga al 31 luglio del termine per approvare i Piani economico finanziari e le tariffe della Tari 2021. Il treno utile spuntato un po’ a sorpresa all’orizzonte è quello ...Il ritorno del Felipe prodigo. Da due anni si ripropone alla Lazio, stavolta può davvero essere accontentato. Era il figliolo prediletto di Lotito, non lo ha mai dimenticato. Sarri ...