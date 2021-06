Harry, l’arrivo in gran segreto a Londra e la visita misteriosa della Regina (Di domenica 27 giugno 2021) Harry sbarca a Londra e riceve la visita misteriosa della Regina. Il secondogenito di Carlo è tornato a casa per partecipare alla cerimonia di inaugurazione della statua di Diana a Kensington Palace. Il Daily Mirror ha documentato il viaggio del principe che, dopo aver lasciato a casa Meghan Markle e i due figli – Archie e Lillibet Diana – ha affrontato un volo di dieci ore sino all’aeroporto di Heathrow. Il duca di Sussex è poi salito su un van scuro e ha raggiunto Frogmore Cottage per affrontare i cinque giorni di quarantena che sono stati stabiliti dalle norme ... Leggi su dilei (Di domenica 27 giugno 2021)sbarca ae riceve la. Il secondogenito di Carlo è tornato a casa per partecipare alla cerimonia di inaugurazionestatua di Diana a Kensington Palace. Il Daily Mirror ha documentato il viaggio del principe che, dopo aver lasciato a casa Meghan Markle e i due figli – Archie e Lillibet Diana – ha affrontato un volo di dieci ore sino all’aeroporto di Heathrow. Il duca di Sussex è poi salito su un van scuro e ha raggiunto Frogmore Cottage per affrontare i cinque giorni di quarantena che sono stati stabiliti dalle norme ...

Advertising

94CAR0LINA : RT @Sofiaxalwaysyou: 0:00 in anticipo perché non arrivo a mezzanotte per @94CAR0LINA perché è l'Harry del mio Liam e lx amo<3 - Sofiaxalwaysyou : 0:00 in anticipo perché non arrivo a mezzanotte per @94CAR0LINA perché è l'Harry del mio Liam e lx amo<3 - R1VERR0AD28 : passando di fianco a un'edicola ho visto una rivista enorme inglese tutta interamente su harry e sulla sua vita, l'… - kvttnlwt : dopo harry e louis in toscana arrivo io per ripulire l’aria dal capo topo e da ratatouille - 28_chopsuey : L: c'è qualche traccia dedicata a me? H: si ma le devo ancora finire di scrivere H: magari se vieni....possiamo scr… -