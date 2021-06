Grillo telefona a Conte, fine della farsa: "A quali poteri rinuncerà", riuscirà davvero a farlo? (Di domenica 27 giugno 2021) Alla fine l'Elevato è rinsavito. E non poteva essere altrimenti, dato che far naufragare l'accordo con Giuseppe Conte significava condannare il Movimento 5 Stelle, e di riflesso anche il Partito democratico, a morte politica certa. Beppe Grillo ha fatto la sua mossa per risolvere la questione, dopo che il suo spettacolino all'assemblea dei parlamentari grillini aveva fatto risentire a tal punto l'ex premier, che questo aveva deciso di abbandonare il progetto di rifondazione. Chissà se a questo punto la conferenza di Conte prevista per lunedì 28 giugno si terrà comunque, magari per annunciare di aver risolto le questioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Allal'Elevato è rinsavito. E non poteva essere altrimenti, dato che far naufragare l'accordo con Giuseppesignificava condannare il Movimento 5 Stelle, e di riflesso anche il Partito democratico, a morte politica certa. Beppeha fatto la sua mossa per risolvere la questione, dopo che il suo spettacolino all'assemblea dei parlamentari grillini aveva fatto risentire a tal punto l'ex premier, che questo aveva deciso di abbandonare il progetto di rifondazione. Chissà se a questo punto la conferenza diprevista per lunedì 28 giugno si terrà comunque, magari per annunciare di aver risolto le questioni ...

