Giovanni Ciacci, addio alla tv in diretta a Ogni Mattina: «Un inferno, mi sono rotto. E da stasera stacco i social»

Giovanni Ciacci dà l'addio alla tv e decide di abbandonare anche i social. Una scelta improvvisa quella di Giovanni Ciacci, fatta ad Adriana Volpe durante la trasmissione "Ogni Mattina" su TV8: «Oggi lascio la televisione, basta – ha fatto sapere – Mi sono rotto. È arrivato il momento dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione».

