Europei: Luis Enrique, 'minacce a Morata caso per la polizia' (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Insultare e augurare la morte di qualcuno, come successo a Morata, è un qualcosa che deve essere messo nelle mani della polizia e dovrebbe essere perseguito definitivamente". Lo ha detto il ct della Spagna Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Croazia sul caso Morata. Il giocatore spagnolo e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte via social. "Siamo esposti a ogni tipo di critica e le accettiamo. Ma non le accettiamo quando minacciano noi o la famiglia. Siamo responsabili di ciò che diciamo e facciamo. Non mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Insultare e augurare la morte di qualcuno, come successo a, è un qualcosa che deve essere messo nelle mani dellae dovrebbe essere perseguito definitivamente". Lo ha detto il ct della Spagnain conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Croazia sul. Il giocatore spagnolo e la sua famiglia hanno ricevutodi morte via social. "Siamo esposti a ogni tipo di critica e le accettiamo. Ma non le accettiamo quando minacciano noi o la famiglia. Siamo responsabili di ciò che diciamo e facciamo. Non mi ...

