Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Si giocano quest’oggi due ulteriori ottavi di finale degli Europei di calcio, dopo quelli andati in scena ieri e che hanno visto le vittorie di Danimarca e Italia rispettivamente su Galles e Austria. Continua, così, il viaggio attraverso l’Europa sia del rettangolo verde che in quanto tale, vista la natura itinerante del torneo. Nel primo confronto, quello del pomeriggio a Budapest, l’Olanda sfiderà la Repubblica Ceca in un confronto che, anche a livello continentale, ha del passato significativo. Successivamente sarà la volta di Belgio-Portogallo, la sfida senz’altro più attesa in funzione dello scontro fatale tra Romelu Lukaku e ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Si giocano quest’due ulteriori ottavi di finale deglidi, dopo quelli andati in scena ieri e che hanno visto le vittorie di Danimarca e Italia rispettivamente su Galles e Austria. Continua, così, il viaggio attraverso l’Europa sia del rettangolo verde che in quanto tale, vista la natura itinerante del torneo. Nel primo confronto, quello del pomeriggio a Budapest, l’Olanda sfiderà la Repubblica Ceca in un confronto che, anche a livello continentale, ha del passato significativo. Successivamente sarà la volta di Belgio-Portogallo, la sfida senz’altro più attesa in funzione dello scontro fatale tra Romelu Lukaku e ...

Advertising

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - Gazzetta_it : Lukaku: “Ronaldo capocannoniere? Il campionato l’ho vinto io con l’Inter” #BelgioPortogallo #Euro2020 - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : Italia, contro l'Austria battuto il record di imbattibilità: 1168' senza subire gol #SkySport #SkyEuro2020… - SkySport : Italia, Pessina: 'Un gol che ricorderò per tutta la vita' #ItaliaAustria #SkySport #SkyEuro2020 #Pessina -