Emilio Fede svegliato di notte dagli agenti dopo il funerale della moglie: «Scioccato, ora dimenticatevi di me» (Di domenica 27 giugno 2021) Era nel capoluogo campano per i funerali della moglie, la polizia ha accertato che fosse autorizzato dai giudici milanesi Leggi su corriere (Di domenica 27 giugno 2021) Era nel capoluogo campano per i funerali, la polizia ha accertato che fosse autorizzato dai giudici milanesi

BelusciGim : @ciropellegrino Emilio Fede è agli arresti domiciliari ed è giusto che venga controllato. Se lui non si sente crimi… - MelaniaGiglio1 : RT @ciropellegrino: Che il 90enne Emilio Fede si trovi i poliziotti in albergo a Napoli la notte, dopo aver partecipato al funerale della m… - Antonio18243297 : RT @piercamillo: Che senso ha che la polizia disturbi alle 4 di mattina un 90enne all’indomani dei funerali di sua moglie? C’era forse risc… - guidozani89 : RT @ciropellegrino: Che il 90enne Emilio Fede si trovi i poliziotti in albergo a Napoli la notte, dopo aver partecipato al funerale della m… - marcomorini72 : RT @GiuseppePalma78: Barbarie. Irrompono nella notte per chiedere ad Emilio Fede, 90 anni, di mostrare il documento con cui il Tribunale d… -