Belgio, preoccupa Hazard: fastidio muscolare e cambio obbligato

Il Belgio perde i pezzi: dopo la sostituzione forzata di Kevin De Bruyne anche Hazard è costretto al cambio per un fastidio muscolare Il Belgio potrebbe avere due assenze pesanti nel prossimo turno di Euro 2020: i Diavoli Rossi sono in ansia per Kevin De Bruyne che ha subito un brutto fallo da Palhinha con la caviglia che si è girata in malo modo. Verso il finale di gara problema muscolare anche per Hazard: il numero 10 costretto al cambio con Martinez che spera di riaverli contro l'Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PORTOGALLO O BELGIO AVVERSARIA ITALIA QUARTI EUROPEI 2020/ Diavoli Rossi avanti... ... bomba di Thorgan Hazard! AVVERSARIA ITALIA QUARTI EUROPEI 2021: PORTOGALLO O BELGIO? Chi sarà l'... è questa la domanda che preoccupa i fan azzurri, che dunque si chiedono contro chi la nostra ...

Europei 2021, Belgio - Portogallo: formazioni e dove vederla. Sfida Lukaku - Ronaldo con vista sull'Italia del Belgio Martinez , nato in Spagna. Stasera a Siviglia giocherà in casa. "Ronaldo è molto importante, ma non ci sono piani speciali per fermarlo. Mi preoccupa il Portogallo, sa adattarsi alla ..."

Belgio, preoccupa Hazard: fastidio muscolare e cambio obbligato

Dalla Finlandia alla Danimarca, allarme per i tifosi contagiati A Helsinki boom di casi positivi tra chi è tornato dalla Russia, supporter infettati anche a Copenaghen: l'Europeo itinerante in 11 città diverse si rivela incontrollabile ...

Belgio, preoccupa Hazard: fastidio muscolare e cambio obbligato Il Belgio perde i pezzi: dopo la sostituzione forzata di Kevin De Bruyne anche Hazard è costretto al cambio per un fastidio muscolare Il Belgio potrebbe avere due assenze pesanti nel prossimo turno di ...

