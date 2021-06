Uomini e Donne, Mariano Catanzaro beccato con Giovanni Ciacci: “Siamo solo amici” (Di sabato 26 giugno 2021) Mariano Catanzaro è tornato prepotentemente al centro del gossip dopo alcune dichiarazione fatte a RTL 102.5 News. I fan dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno una sola domanda: Mariano è effettivamente gay? Qualcosa non torna nelle sue parole, vediamo cosa ha detto. L’amiciZIA CON TOMMASO ZORZI – Alcune settimane fa, in un’intervista per RTL L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 26 giugno 2021)è tornato prepotentemente al centro del gossip dopo alcune dichiarazione fatte a RTL 102.5 News. I fan dell’ex tronista dihanno una sola domanda:è effettivamente gay? Qualcosa non torna nelle sue parole, vediamo cosa ha detto. L’ZIA CON TOMMASO ZORZI – Alcune settimane fa, in un’intervista per RTL L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Rissa tra stranieri a Ventimiglia, dove Francia difende le proprie frontiere, e 4 agenti rimangono feriti. Solidari… - matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - matteosalvinimi : Grazie a donne e uomini in divisa, ai sindaci, a Nicola Molteni che è sottosegretario all’Interno con Delega alla P… - ahnielly : RT @flvj4_: questo tizio e tutti quelli che lo supportano sono la prova che gli uomini rispettano solo le donne che trovano attraenti e che… - MarceVann : Proponetelo per le nuove puntate di 'Uomini e Donne', perchè vedo che il livello del dibattito politico si sia ar… -