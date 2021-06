Tour de France 2021 oggi | Brest-Landerneau | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

(Di sabato 26 giugno 2021) Prenderà il via, 26 giugno, ilde. Subito una tappa estremamente interessante ladi 197,8 chilometri. Sarò una frazione mossa dall’inizio alla fine e caratterizzata da ben sei GPM che potrebbe regalare grandi emozioni nel finale. Si partirà subito in salita con il GPM di quarta categoria della Côte de Trébéolin poco meno di un chilometro al 5,1%, seguita un altro di quarta categoria, ossia la Côte de Rosnoen lunga 3 km con una pendenza media del 4%. Dopo 35 km di calma piatta ci sarà il terza categoria della Côte de Locronan anche questa molto breve ...

Advertising

infoitsport : Tour de France 2021, la guida completa: percorso, startlist, favoriti, italiani - infoitsport : Montepremi Tour de France 2021, anche quest’anno in palio 2,3 milioni di euro - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 prima tappa in DIRETTA: Sonny Colbrelli sogna la maglia gialla! - #France #prima #tappa… - infoitsport : Tra Europei e Olimpiadi scatta il Tour de France: Pogacar punta al bis, Roglic cerca il riscatto - infoitsport : Tour de France 2021, Richard Carapaz: 'L'obiettivo è arrivare a Parigi con la Maglia Gialla' -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Brest, 25 giugno 2021 " Parte da Brest sabato 26 giugno l'edizione 2021 deldecon la tappa 1 che si preannuncia subito spettacolare. I 197 chilometri da Brest a Landerneau disegnano un finale da classica del nord, con arrivo sullo strappo di terza categoria del ...Sabato prossimo indosserà il tricolore del Belpaese alde. Con un sogno nel cassetto : indossare la maglia gialla. Con una super volata nella prima tappa. Consapevole però di avere una ...Prenderà il via oggi, 26 giugno, il Tour de France 2021. Subito una tappa estremamente interessante la Brest-Landerneau di 197,8 chilometri. Sarò una frazione mossa dall’inizio alla fine e caratterizz ...Il Tour de France 2021 è tornato ad infiammare l’estate dopo la parentesi semi autunnale dello scorso anno. Tre settimane in cui la Grande Boucle monopolizzerà il ciclismo internazionale per scoprire ...