Skin | lo starà per diventare per la prima volta | il lieto annuncio

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 giugno 2021) La cantante aveva già annunciato le nozze con Ladyfug, di recente una bella notizia per la coppia. Lo scorso Settembre,, nota cantante britannica conosciuta anche per la sua partecipazione come giudice a X Factor, ha annunciato il suo matrimonio. A causa della pandemia da Covid però non è ancora stato celebrato. Ma chi è la futura sposa? Il nome della compagna della cantante è Rayne Baron, in arte Ladyfug ed è un’artista, scrittrice e stilista canadese. Ladyfug e(Screenshot Instagram)Ha vissuto a Toronto per molti annidi trasferirsi a New York dove attualmente risiede e lavora. La coppia è insieme da 4 anni e ...