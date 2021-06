Secret Neighbor | la recensione – Recensione – iPhoneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 26 giugno 2021) Già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, l’esperienzaasincrona basata su Helloapproda anche su iOS: ladi.. Ladici riporta nell’inquietante immaginario creato dal team di sviluppo russo Dynamic Pixels. Per quanto rappresentato con uno stile cartoonesco, non si può infatti dire che il contesto in cui si svolgono le partite di Hellofosse spensierato, visto che ruota attorno a un vicino di casa che si rivela essere un pazzo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Secret Neighbor

Multiplayer.it

Compresi all'interno dei giochi di questo mese troviamo infatti esperienze divertentissime e valide come Sid Meyer's Civlization VI Platinum Edition ,, Stubbs The Zombie in Rebel ...... South Korea 2021, 114' - sub: italianoexperiments, and an escaped clone Ki Heon deve ... Thailandia 2020, 147' - sub: italiano, English handbook for fooling yourIna si è fatta ...Già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, l'esperienza multiplayer asincrona basata su Hello Neighbor approda anche su iOS: la recensione di Secret Neighbor.. La recensione di Secret Neighbor ci ...Secret Neighbor è uno spin-off di Hello Neighbor, progettato proprio per sfruttare Halloween. Si tratta di un particolare gioco multiplayer asimmetrico definito "social horror", nel quale un ...