Rsa Toscana: Regione emana ordinanza per ovviare a carenze personale (Di sabato 26 giugno 2021) Garantire alle Rsa le necessarie prestazioni infermieristiche per far fronte ai casi di carenza del personale e evitare il rischio di chiusure. E’ questo l’obiettivo dell’ordinanza numero 56 firmata da Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 giugno 2021) Garantire alle Rsa le necessarie prestazioni infermieristiche per far fronte ai casi di carenza dele evitare il rischio di chiusure. E’ questo l’obiettivo dell’numero 56 firmata da Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

