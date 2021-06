Ronaldo tocca quota 300 e ringrazia i follower: “Che numero incredibile!” (Di sabato 26 giugno 2021) Il capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo dopo aver raggiunto i 300 milioni di follower su Instagram ha avuto un pensiero bello per tutti. Il 36enne calciatore della Juventus ha postato un video in cui ha raccolto i commenti dei fan sotto vari... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 giugno 2021) Il capitano del Portogallo Cristianodopo aver raggiunto i 300 milioni disu Instagram ha avuto un pensiero bello per tutti. Il 36enne calciatore della Juventus ha postato un video in cui ha raccolto i commenti dei fan sotto vari...

Advertising

DrBlackMrWhite1 : @Freddyascott Ma non gli proporrò certo un rinnovo. Se non trova nessuno, porto a scadenza e saluti. Fa 30 gol, ok,… - TMW_radio : #PrimePagine?? ????Italia, tocca all’Austria ??Salernitana, corsa contro il tempo ??La Juve aspetta Ronaldo ??F1, Vers… - QuintoFabioMas5 : RT @Prisco23934474: NON SEI INTERISTA SE NON TI DISPIACE PER HAKIMI! Sono dispiaciuto. Ma hey, ho vissuto Ronaldo scappato nella notte, h… - InterOlogy1908 : RT @Prisco23934474: NON SEI INTERISTA SE NON TI DISPIACE PER HAKIMI! Sono dispiaciuto. Ma hey, ho vissuto Ronaldo scappato nella notte, h… - Techne_fd : RT @Prisco23934474: NON SEI INTERISTA SE NON TI DISPIACE PER HAKIMI! Sono dispiaciuto. Ma hey, ho vissuto Ronaldo scappato nella notte, h… -