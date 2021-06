Pride 2021 a Milano e Roma: lo scontro col Vaticano negli slogan del corteo. Sala: “Da cattolico non ho imbarazzo sul ddl Zan” (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo un anno di pausa causa pandemia, a Milano e Roma torna il Pride, la “parata dell’orgoglio” nata dai moti di Stonewall, che il 28 giugno di oltre 50 anni fa che diedero il via alla mobilitazione della comunità Lgbtqi. La manifestazione di quest’anno arriva nei giorni in cui imperversa la polemica intorno al ddl Zan, dopo la nota del Vaticano che impugna il Concordato per chiedere all’Italia di modificarlo. Un intervento che su cui ha preso una posizione netta Mario Draghi, che ha ribadito la laicità dello Stato e la libertà del Parlamento. Presente al corteo milanese all’Arco della Pace, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo un anno di pausa causa pandemia, atorna il, la “parata dell’orgoglio” nata dai moti di Stonewall, che il 28 giugno di oltre 50 anni fa che diedero il via alla mobilitazione della comunità Lgbtqi. La manifestazione di quest’anno arriva nei giorni in cui imperversa la polemica intorno al ddl Zan, dopo la nota delche impugna il Concordato per chiedere all’Italia di modificarlo. Un intervento che su cui ha preso una posizione netta Mario Draghi, che ha ribadito la laicità dello Stato e la libertà del Parlamento. Presente almilanese all’Arco della Pace, come ...

