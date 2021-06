Pride 2021 a Milano: Bella Thorne e Benji guidano il corteo (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi al Pride 2021 a Milano c'erano anche Bella Thorne e Benji che hanno guidato l'evento conclusivo all'Arco della Pace in occasione della giornata finale della Pride Week milanese. C'erano anche Bella Thorne e il suo fidanzato Benji al Pride 2021 a Milano: l'attrice e il cantante, che fanno coppia fissa da qualche mese, hanno preso parte all'evento conclusivo in occasione della giornata finale della Pride Week di Milano. Quest'anno, al ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi alc'erano ancheche hanno guidato l'evento conclusivo all'Arco della Pace in occasione della giornata finale dellaWeek milanese. C'erano anchee il suo fidanzatoal: l'attrice e il cantante, che fanno coppia fissa da qualche mese, hanno preso parte all'evento conclusivo in occasione della giornata finale dellaWeek di. Quest'anno, al ...

Advertising

ilpost : Anche quest’anno il Pride di Istanbul è vietato - SkyTG24 : Roma Pride 2021, migliaia di persone al corteo nella Capitale - repubblica : Onda Pride in 6 città, in piazza anche per il Ddl. Sala: 'Da Milano la spinta finale per la legge Zan' - TheUnshored : RT @offalrick: Ho fatto un breve rant per il Fatto Quotidiano - ResiStefano : RT @SkyTG24: 'Il messaggio che arriva da #Milano è che il tempo è scaduto. Andiamo in Parlamento e andiamoci a contare', ha detto il sindac… -