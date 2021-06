Milan | Satin | “Maignan? I rossoneri hanno fatto un’operazione fantastica”

Advertising

Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Satin: 'Maignan è un crack, il Milan ha fatto un'operazione fantastica' - milansette : Satin: 'Maignan è un crack, il Milan ha fatto un'operazione fantastica' #acmilan #rossoneri - gio_figo : RT @MilanNewsit: Satin: 'Maignan è un crack, il Milan ha fatto un'operazione fantastica' - sportli26181512 : Satin: 'Maignan è un crack, il Milan ha fatto un'operazione fantastica': Il procuratore Bruno Satin, intervenuto a… - MilanNewsit : Satin: 'Maignan è un crack, il Milan ha fatto un'operazione fantastica' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Satin

Milan News

Le parole di Bruno, su Boubacar Kamara. Ecco il prezzo del calciatore francese classe 1999 del Marsiglia, che tanto piace alBoubacar Kamara è uno dei profili sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic ...... ilha bloccato ormai da qualche tempo il portiere francese del Lille, Mike Maignan . A ... sono arrivate anche le parole dell'agente di Maignan, Bruno, che a SkySport ha spiegato:Il procuratore Bruno Satin, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della vicenda Donnarumma e della scelta del Milan di puntare su Mike Maignan: "Donnarumma al PSG? In Francia non ...Secondo il giornalista di lephoceen.fr, Romain Canuti, i rossoneri fanno sul serio per Kamara. C'è ancora distanza fra domanda e offerta.