Max Biaggi, 50 anni a tutta velocità (in pista e fuori) (Di sabato 26 giugno 2021) Cinquant’anni a tutta velocità, in pista e fuori. Max Biaggi non è tipo da guardarsi indietro, ma se lo facesse oggi, arrivato al metaforico giro di boa, vedrebbe una vita ricca di emozioni, con grandi soddisfazioni, sfide vinte e più di un ostacolo superato. Anche da quando non sfreccia più a 350 all’ora su due ruote, a lui le cose «piace farle al massimo». Compreso il ruolo di padre dei due figli avuti dall’ex compagna Eleonora Pedron: Leon Alexandre, 10 anni, e Inés Angelica, 11. Lui li chiama «la ciurma». Leggi su vanityfair (Di sabato 26 giugno 2021) Cinquant’anni a tutta velocità, in pista e fuori. Max Biaggi non è tipo da guardarsi indietro, ma se lo facesse oggi, arrivato al metaforico giro di boa, vedrebbe una vita ricca di emozioni, con grandi soddisfazioni, sfide vinte e più di un ostacolo superato. Anche da quando non sfreccia più a 350 all’ora su due ruote, a lui le cose «piace farle al massimo». Compreso il ruolo di padre dei due figli avuti dall’ex compagna Eleonora Pedron: Leon Alexandre, 10 anni, e Inés Angelica, 11. Lui li chiama «la ciurma».

Advertising

Maurizi62498168 : Buongiorno e BUON COMPLEANNO a Max Biaggi....50 e non sentirli...???? - 34ks_46vr_jp : Max Biaggi???? #MaxBiaggi #ChesterField #Aprilia #RSV250 #WGP #GP250 #WGP1995 #DutchTT #ASSEN - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: ????? #Oggi, #26giugno #2021, #tantiauguri di #buoncompleanno al #campione di #motociclismo Max Biaggi per il suoi splen… - emanuelecarioti : ????? #Oggi, #26giugno #2021, #tantiauguri di #buoncompleanno al #campione di #motociclismo Max Biaggi per il suoi sp… - andreastoolbox : Max Biaggi e il fatidico bacio con Naomi Campbell, ecco com'è andata davvero -