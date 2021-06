Mascherine All’Aperto: in Campania Resta L’Obbligo (Di sabato 26 giugno 2021) Dal 28 giugno sarà possibile in zona bianca togliere le Mascherine All’Aperto. Il governatore della Campania, però, ha deciso di essere prudente e ha firmato un’ordinanza che prevede L’Obbligo di ... Leggi su youreduaction (Di sabato 26 giugno 2021) Dal 28 giugno sarà possibile in zona bianca togliere le. Il governatore della, però, ha deciso di essere prudente e ha firmato un’ordinanza che prevededi ...

Advertising

borghi_claudio : Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa… - matteosalvinimi : Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole con… - SkyTG24 : “Se i contagi risalgono, rimettere le mascherine”. Alla vigilia della revoca dell’obbligo delle #mascherine all’ape… - _8Debora_ : RT @metaanto: Servizio tg 2 in piazza Duomo, Milano : turisti tampinati dai giornalisti perchè non indossavano le mascherine e donne idiote… - infoitsalute : La Liguria corre verso il 'Covid free', via le mascherine all'aperto ma preoccupa la variante Delta -