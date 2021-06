Martina Franca | pride | sabato in piazza la manifestazione per diritti e tolleranza Quella pugliese è stata una delle sei iniziative nazionali

Advertising

Agenzia_Ansa : Ad Ancora, L'Aquila, Faenza, Martina Franca, Milano e Roma arriverà la cosiddetta 'onda pride'. Nelle sei piazze il… - PorellaOfficial : RT @Agenzia_Ansa: Ad Ancora, L'Aquila, Faenza, Martina Franca, Milano e Roma arriverà la cosiddetta 'onda pride'. Nelle sei piazze il movim… - bigpulce : RT @IntiniSarah: Scorci di Puglia...Martina Franca... - PorellaOfficial : RT @Arcigay: - kadubska : RT @IntiniSarah: Scorci di Puglia...Martina Franca... -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca

Resto al Sud

In contemporanea si celebra l'orgoglio omosessuale anche a Roma, Ancora, L'Aquila, Faenza eper riaffermare che sul ddl Zan non si arretra e non verrà accettato alcun compromesso, ...Da Milano alla capitale, passando per Ancona, L'Aquila, Faenza (Ravenna) e(Taranto), la tradizionale parata per i diritti degli omosessuali è tornata dopo l'impossibilità da Covi dell'...Migliaia di persone sono scese oggi in piazza a Roma per il Gay Pride e per sfilare a sostegno del Disegno di Legge Zan contro l’omotransfobia, ...Al corteo arcobaleno di Roma compare anche il "Cristo Lgbt". Meloni: "Se sei convinto delle tue idee e delle tue posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno" ...