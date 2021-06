Live In Firenze, le sfide del green nel panel con Starace e Pogutz (Di sabato 26 giugno 2021) Cosa possono fare le aziende per contribuire alla decarbonizzazione e quali strumenti sono a disposizione? A Sky TG24 Live In Firenze abbiamo parlato delle sfide dell'energia green con l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace e con lo scienziato Stefano Pogutz, docente della Bocconi ed esperto di Sostenibilità, ospiti di Daniele Moretti. Live IN Firenze: LA DIRETTA Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 giugno 2021) Cosa possono fare le aziende per contribuire alla decarbonizzazione e quali strumenti sono a disposizione? A Sky TG24Inabbiamo parlato delledell'energiacon l'amministratore delegato di Enel Francescoe con lo scienziato Stefano, docente della Bocconi ed esperto di Sostenibilità, ospiti di Daniele Moretti.IN: LA DIRETTA

Advertising

SkyTG24 : 'Se lavoriamo insieme siamo da Champions'. ha detto il ministro Colao a @MariaLatella durante #LiveINFirenze:… - SkyTG24 : Seguite in diretta la seconda giornata di #LiveINFirenze - danieledv79 : RT @angelinascanu: Buongiorno ?? Oggi alle 15,30 @matteorenzi sarà in diretta a Live in Firenze su @SkyTG24 - mariellarosati : RT @angelinascanu: Buongiorno ?? Oggi alle 15,30 @matteorenzi sarà in diretta a Live in Firenze su @SkyTG24 - angelinascanu : Buongiorno ?? Oggi alle 15,30 @matteorenzi sarà in diretta a Live in Firenze su @SkyTG24 -