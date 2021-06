J-Ax contro il razzismo e l’indecisione della Nazionale, gli hater: “Boomer, pensa ai problemi seri” (Di sabato 26 giugno 2021) Nel nuovo video, il consueto appuntamento con i 2 centesimi, la posizione di J-Ax contro il razzismo è netta. L’argomento è ovviamente la Nazionale italiana che non ha ancora deciso se inginocchiarsi prima del match contro l’Austria previsto per stasera. Su questo aspetto si è già pronunciato Gemitaiz che ha contestato le dichiarazioni del capitano Leonardo Bonucci. J-Ax contro il razzismo J-Ax lancia un nuovo video in cui si esprime sul caso della Nazionale. In realtà gli azzurri non hanno negato la possibilità di inginocchiarsi, bensì hanno ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Nel nuovo video, il consueto appuntamento con i 2 centesimi, la posizione di J-Axilè netta. L’argomento è ovviamente laitaliana che non ha ancora deciso se inginocchiarsi prima del matchl’Austria previsto per stasera. Su questo aspetto si è già pronunciato Gemitaiz che ha contestato le dichiarazioni del capitano Leonardo Bonucci. J-AxilJ-Ax lancia un nuovo video in cui si esprime sul caso. In realtà gli azzurri non hanno negato la possibilità di inginocchiarsi, bensì hanno ...

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - RaiSport : #Nazionale. Gli #Azzurri hanno scelto di non inginocchiarsi (gesto simbolo della lotta al razzismo e del movimento… - RItaliano3 : RT @MinistroEconom1: Gli azzurri hanno deciso che non si inginocchieranno per il razzismo. Tuttavia le parole di Letta li hanno spronati ad… - giorgiolope : @Gianmar26145917 @Francescaeffe3 È una mia fissa ormai, non è genericamente contro il razzismo, cosa che su un camp… -