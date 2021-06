Immobile, un gol stasera per eguagliare Vialli e Toni (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi è il grande giorno di Italia–Austria, ottavo di finale di questo Europeo. Una partita speciale per gli azzurri di Mancini e in particolar modo per l’attaccante Ciro Immobile che, in caso di rete, raggiungerebbe quota 16 gol come Vialli e Toni. Nelle sfide precedenti contro l’Austria i bomber italiani sono sempre andati a segno: nel 1970 toccò a Mazzola, nel ‘78 Pablito Rossi, nell’86 Altobelli, nel ‘90 Schillaci, nel ‘98 Vieri e Baggio e nel 2008 Gilardino. stasera, tutti ci auguriamo, che sia la serata perfetta di Immobile. FOTO: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi è il grande giorno di Italia–Austria, ottavo di finale di questo Europeo. Una partita speciale per gli azzurri di Mancini e in particolar modo per l’attaccante Ciroche, in caso di rete, raggiungerebbe quota 16 gol come. Nelle sfide precedenti contro l’Austria i bomber italiani sono sempre andati a segno: nel 1970 toccò a Mazzola, nel ‘78 Pablito Rossi, nell’86 Altobelli, nel ‘90 Schillaci, nel ‘98 Vieri e Baggio e nel 2008 Gilardino., tutti ci auguriamo, che sia la serata perfetta di. FOTO: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

montybrogan_ : Padovan a Sky è appena riuscito a dire che Immobile era un giocatore che non lo convinceva e lo sta INIZIANDO a con… - 1973Dario09 : @IMillilitro @Open_gol Ma mica l'ha urlato la nazionale, solo Immobile. - zazoomblog : Immobile punta a raggiungere il record di gol di Toni e Vialli in Nazionale - #Immobile #punta #raggiungere… - RobertoArduini1 : RT @ceehnl: #ilunatici finisce 2-0 gol immobile assist verratti con lancio in avanti e gol insigne assist spinazzola dopo essersi fatto l’i… - ceehnl : #ilunatici finisce 2-0 gol immobile assist verratti con lancio in avanti e gol insigne assist spinazzola dopo essersi fatto l’intera fascia -