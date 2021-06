Guilty Gear Strive: Nagoriyuki a sostegno del movimento Black Lives Matter con una mod (Di sabato 26 giugno 2021) Guilty Gear Strive ha introdotto diversi personaggi inediti nella serie picchiaduro di Arc System Works: uno di questi è Nagoriyuki, un samurai vampiro di colore. Nagoriyuki è ispirato al personaggio realmente esistito di Yasuke, il famoso samurai nero che visse in Giappone nell'epoca Sengoku e divenne uno dei seguaci più importanti di Oda Nobunaga. Il franchise Guilty Gear non ha moltissimi personaggi neri, per questo motivo un modder ha deciso di approfittarne, inserendo un messaggio molto importante in uno dei costumi di Nagoriyuki. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 giugno 2021)ha introdotto diversi personaggi inediti nella serie picchiaduro di Arc System Works: uno di questi è, un samurai vampiro di colore.è ispirato al personaggio realmente esistito di Yasuke, il famoso samurai nero che visse in Giappone nell'epoca Sengoku e divenne uno dei seguaci più importanti di Oda Nobunaga. Il franchisenon ha moltissimi personaggi neri, per questo motivo un modder ha deciso di approfittarne, inserendo un messaggio molto importante in uno dei costumi di. Leggi altro...

Advertising

Shin_Thanatos : RT @Loci_AF: ULTIMO GIORNO PER ISCRIVERSI AL TORNEO DI DOMANI DI #GGST! ISCRIZIONE GRATUITA E MONTEPREMI DA 100€ Piattaforma: PC ---> http… - TC_Blaze93 : RT @Loci_AF: ULTIMO GIORNO PER ISCRIVERSI AL TORNEO DI DOMANI DI #GGST! ISCRIZIONE GRATUITA E MONTEPREMI DA 100€ Piattaforma: PC ---> http… - zazoomblog : Sony vuole comprare Arc System Works lo studio di Guilty Gear per il leaker di Ghost of Tsushima – Notizia – PS4Vid… - infoitscienza : Sony vuole comprare Arc System Works, lo studio di Guilty Gear, per il leaker di Ghost of Tsushima – Notizia – PS4V… - infoitscienza : Sony ha messo gli occhi su Arc System Works, lo studio di Guilty Gear | -