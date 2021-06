Fino a Parenzo con il bicibus | parte il servizio transfrontaliero

(Di sabato 26 giugno 2021) ...//www.dorlandobus.it/progetto - icarus , messo a disposizione dalla ditta D'Orlando srl, incaricata ... (Visited 627 times, 272 visits today) Notizie Simili: Un calendario di 150 esperienze, in Fvg le ...

Advertising

GraziaM50061325 : @PQuerela @NicolaPorro @GioSallusti @lercionotizie Parenzo chiudi una volta per sempre quella lurida bocca,fino ad… - guarnieribe : #parenzo “alle volte giudico le persone anche per quanto guadagnano” se #parenzo resta uno di centro sinistra, io s… -

Ultime Notizie dalla rete : Fino Parenzo

Il Friuli

Il servizio gratuito partirà il 2 luglio e sarà attivo tutti i weekend da venerdì a domenicaal 2 ottobre 2021. Il collegamento connetterà Trieste econ due corse giornaliere, la prima ...Proprio in questa nuova base rossoblù estiva (a Settembre si tornerà nellaVecchia, covid ... Prosegue invece,a fine luglio, l'animazione 'JUMP!', che sta riscuotendo un ottimo successo ...Udine, 25 giu - La Regione Friuli Venezia Giulia ha organizzato l'avvio di un servizio "sperimentale" di trasporto passeggeri con annesso carello portabici tra le località di Trieste e Parenzo nel cor ...GENOVA - Numerosi i cantieri in atto a Genova che interessano la viabilità e la mobilità cittadini. Qui il punto riassuntivo. Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del torrente Bisagno, dalle 2 ...