Coronavirus, Sydney torna in lockdown: allarme per la variante Delta (Di sabato 26 giugno 2021) Sale l’allerta coronavirus in Australia. A causa di un focolaio nel Nuovo Galles del Sud, infatti, le autorità hanno imposto un nuovo lockdown per tutta l’area di Sydney. Nell’ultima settimana oltre 80 persone sono risultate positive alla variante Delta, tutte legate ad un autista che ha portato gli equipaggi delle compagnie aeree dall’aeroporto della metropoli agli hotel predisposti per la quarantena. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 giugno 2021) Sale l’allerta coronavirus in Australia. A causa di un focolaio nel Nuovo Galles del Sud, infatti, le autorità hanno imposto un nuovo lockdown per tutta l’area di Sydney. Nell’ultima settimana oltre 80 persone sono risultate positive alla variante Delta, tutte legate ad un autista che ha portato gli equipaggi delle compagnie aeree dall’aeroporto della metropoli agli hotel predisposti per la quarantena.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Nuova Zelanda sospende la 'bolla di viaggio' in Australia per la nuova ondata di Covid nel Paese e le autorità a… - repubblica : ?? Coronavirus, Sydney torna in lockdown per due settimane a causa della variante Delta. E salta la 'bolla aerea' co… - Yeoubi13 : RT @ultimenotizie: Le autorità australiane hanno imposto il #lockdown per tutta #Sydney, di fronte a un focolaio di nuovi casi di coronavir… - Global16938439 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. A San Pietroburgo è record di morti e venerdì prossimo tornano gli Europei ?? Cts, ok a discoteche ma so… - RobRe62 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. A San Pietroburgo è record di morti e venerdì prossimo tornano gli Europei ?? Cts, ok a discoteche ma so… -