Chi è Lee | il superpoliziotto per silenziare Hong Kong

Cambio di guardia a Hong Kong. Il governo di Pechino ha nominato un nuovo vertice nell'ex colonia britannica. La scelta è stata fatta sulla base dei responsabili dell'applicazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Da quanto si legge sull'agenzia statale Xinhua, le autorità cinesi hanno nominato John Lee come segretario capo, il numero due del governo locale guidato da Carrie Lam. Lee prenderà il posto di Matthew Cheung, lasciando il posto di segretario per la Sicurezza a Chris Tang, capo della polizia. Raymond Siu invece sostituirà Tang alla guida delle Forze dell'ordine. L'incarico di segretario capo è un trampolino di lancio per una carica più ...

