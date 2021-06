Cesare Battisti trasferito nel carcere di Ferrara (Di sabato 26 giugno 2021) Cesare Battisti è stato trasferito nel carcere di Ferrara. A renderlo noto è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). L’ex terrorista era detenuto a Rossano (Cosenza). “Cesare Battisti, probabilmente anche grazie al sostegno politico ricevuto, è stato trasferito dal carcere di Rossano, istituto a lui non gradito, a quello di Ferrara – dice Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto Sappe – Ricordiamo che tra gli omicidi commessi da Battisti vi è anche quello del maresciallo ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021)è statoneldi. A renderlo noto è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). L’ex terrorista era detenuto a Rossano (Cosenza). “, probabilmente anche grazie al sostegno politico ricevuto, è statodaldi Rossano, istituto a lui non gradito, a quello di– dice Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto Sappe – Ricordiamo che tra gli omicidi commessi davi è anche quello del maresciallo ...

