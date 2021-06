Cambiano ancora i messaggi vocali WhatsApp o forse no con grafica ad onde (Di sabato 26 giugno 2021) Nelle passate 24 ore è sopraggiunta un’interessante novità per i messaggi vocali WhatsApp che poi è stata ritirata repentinamente dagli sviluppatori. Una mossa falsa o solo una prova temporanea che ha visto apparire una grafica “a onde” al momento dell’ascolto di qualsiasi audio attraverso l’app di messaggistica. Qualcosa bolle in pentola Quanto riportato in questo approfondimento si riferisce alla versione Android del servizio e alle sue ultime beta pubbliche. Ebbene, proprio nella giornata di ieri, è stato diffuso l’update 2.21.13.17 che ha introdotto la grafica ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Nelle passate 24 ore è sopraggiunta un’interessante novità per iche poi è stata ritirata repentinamente dagli sviluppatori. Una mossa falsa o solo una prova temporanea che ha visto apparire una“a” al momento dell’ascolto di qualsiasi audio attraverso l’app distica. Qualcosa bolle in pentola Quanto riportato in questo approfondimento si riferisce alla versione Android del servizio e alle sue ultime beta pubbliche. Ebbene, proprio nella giornata di ieri, è stato diffuso l’update 2.21.13.17 che ha introdotto la...

