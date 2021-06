Wimbledon 2021 | sorteggio Lorenzo Musetti e tabellone | subito Hurkacz E Medvedev…

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sarà Hubertil primo avversario nella carriera di. Unnon proprio favorevole per l’azzurro che si troverà di fronte un giocatore di grande valore, che ha dimostrato di poter raggiungere picchi prestazionali importanti come testimonia il trionfo al Masters 1000 di Miami. La vera incognita, però, sarà come il tennista italiano arriverà allo Slam sull’erba. La sua preparazione non è stata ottimale, almeno dal punto di vista organizzativo, visto che a causa della Maturità non ha potuto disputare alcun torneo su questa superfice. Il suo gioco si adatta per ...

Advertising

anna_annie12 : Wimbledon, Djokovic e Barty guidano il seeding: Federer n.6, Berrettini n.7 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #tennis Wimbledon, il tabellone degli italiani e dei big - FilippoMei : Niente estrazione dei biglietti né fila: come il Covid ha cambiato Wimbledon 2021 - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Wimbledon, Berrettini trova Pella al primo turno. Djokovic contro la sorpresa Draper - flamminiog : RT @oktennis: Simona Halep non recupera ed è costretta a cancellarsi da Wimbledon dopo aver saltato anche il Roland Garros. Da campionessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Tutto quello che c'è da sapere sul Torneo di: ecco il calendario completo e dove vedere in TV e in streaming le partite. Tra i tanti eventi del 2020 che non sono stati realizzati a causa del Covid c'è anche lo storico Torneo di ...Jannik Sinner verso/ "Lavoro costante e rispetto per tutti, le mie regole" DIRETTA SONEGO PURCELL ATP EASTBOURNESonego Purcell è la semifinale del torneo Atp Eastbourne: venerdì ...Defending champion Simona Halep pulled out of Wimbledon with a calf injury as Novak Djokovic learned Friday he will face Britain's Jack Draper at the start of his quest for a 20th Grand Slam title.A Wimbledon è stato effettuato il sempre attesissimo sorteggio dei match del prestigioso torneo: un appuntamento, quello con la composizione del tabellone, dal quale possono dipendere molte situazioni ...