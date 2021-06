Mr Wrong – Lezioni D’Amore, puntate turche: il piano di Serdar contro Ezgi ed Ozgur! (Di venerdì 25 giugno 2021) Mr Wrong – Lezioni D’Amore, puntate turche: Ezgi ed Ozgur tornano insieme, ma Serdar è pronto ancora una volta a rovinare la coppia. I due però si alleano contro il perfido medico… Mr Wrong – Lezioni D’Amore si avvicina sempre di più al punto di svolta. Ormai Ezgi ed Ozgur si sono resi conto di provare dei forti sentimenti reciproci e per questo motivo il colpo di scena è dietro l’angolo. La presenza di Serdar, in ogni caso, metterà a rischio la situazione. Prima di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 25 giugno 2021) Mred Ozgur tornano insieme, maè pronto ancora una volta a rovinare la coppia. I due però si alleanoil perfido medico… Mrsi avvicina sempre di più al punto di svolta. Ormaied Ozgur si sono resi conto di provare dei forti sentimenti reciproci e per questo motivo il colpo di scena è dietro l’angolo. La presenza di, in ogni caso, metterà a rischio la situazione. Prima di ...

Ultime Notizie dalla rete : Wrong Lezioni Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 25 giugno: Ezgi e Ozgur iniziano una relazione Mr Wrong, anticipazioni puntata di oggi 25 giugno Nella puntata di oggi, venerdì 25 giugno, della soap opera turca " Mr Wrong - Lezioni d'amore " Ezgi e Ozgur decidono di cominciare una relazione segreta. Levent è pronto a raccontare a sua figlia Zeynep della relazione che ha con Cansu, convinto che questo possa ...

"Mr Wrong - Lezioni d'amore", le trame della settimana TGCOM Mr Wrong, anticipazioni oggi 25 giugno: Serdar vuole riconquistare Ezgi Anticipazioni della puntata venerdì 25 giugno di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà ...

Mr Wrong anticipazioni 25 giugno: Serdar organizza il compleanno di Ezgi Le anticipazioni di Mr Wrong del 25 giugno, in onda su canale cinque alle 14:45 svelano che tra le due scoppia una lite verbale. Mr Wrong anticipazioni 25 giugno. Mentre Ezgi e Ozgur si professano amo ...

