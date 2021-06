Mr Wrong, anticipazioni: Serdar organizza il compleanno di Ezgi a sua insaputa, Ozgur impazzirà (Di venerdì 25 giugno 2021) Mr Wrong, anticipazioni: nuovi colpi di scena in vista nella storia d’amore (appena nata) tra Ezgi ed Ozgur. Vogliamo scoprire quali? Sevim e Fitnat si recano al locale per smascherare Ezgi con Ozgur, ma il piano fallisce Sevim e Fitnat sono arrivate a “La Gabbia” per mettere in atto il loro piano contro Ezgi, convinte di agire per il bene di Ozgur. Intanto i due giovani stanno parlando di lavoro, ma su richiesta di lui fanno una pausa. Stanno per baciarsi, ma arriva Emre per avvertirli sono arrivate Sevim e Fitnat. Ezgi ed ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 25 giugno 2021) Mr: nuovi colpi di scena in vista nella storia d’amore (appena nata) traed. Vogliamo scoprire quali? Sevim e Fitnat si recano al locale per smascherarecon, ma il piano fallisce Sevim e Fitnat sono arrivate a “La Gabbia” per mettere in atto il loro piano contro, convinte di agire per il bene di. Intanto i due giovani stanno parlando di lavoro, ma su richiesta di lui fanno una pausa. Stanno per baciarsi, ma arriva Emre per avvertirli sono arrivate Sevim e Fitnat.ed ...

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - CanyamanIt : Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di venerdì 25 giugno 2021: Ezgi e Ozgur decidono… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2021 - infoitcultura : MR WRONG, anticipazioni puntata di lunedì 28 giugno 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Mr Wrong anticipazioni oggi 25 giugno -