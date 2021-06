Masantonio - Sezione scomparsi: la fiction con Alessandro Preziosi in onda da stasera su Canale 5 (Di venerdì 25 giugno 2021) Comincia stasera su Canale 5 alle 21:30 la nuova fiction Masantonio - Sezione scomparsi, con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Appuntamento con una nuova fiction stasera su Canale 5: alle 21:30 e in prima visione assoluta va in onda Masantonio - Sezione scomparsi, la serie di genere poliziesco con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. La prima puntata ci porta a Genova: il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021) Cominciasu5 alle 21:30 la nuova, con protagonistie Claudia Pandolfi. Appuntamento con una nuovasu5: alle 21:30 e in prima visione assoluta va in, la serie di genere poliziesco con protagonistie Claudia Pandolfi. La prima puntata ci porta a Genova: il ...

Advertising

MediasetPlay : Hey, proprio tu... sei pronto per stasera? ???? Appuntamento imperdibile in prima serata su #Canale5 con l'inizio de… - MediasetPlay : 'È il personaggio più intimo che mi sia capitato di affrontare' Vi aspettiamo stasera su #Canale5 e in streaming s… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #Masantonio – sezione scomparsi che vede protagonista… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Masantonio - Sezione scomparsi: la fiction con Alessandro Preziosi in onda da stasera su Canale 5… - statodelsud : Masantonio-Sezione scomparsi: le anticipazioni della prima puntata -