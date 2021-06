LIVE F1 | GP Stiria 2021 in DIRETTA | bandiera verde! Scatta la FP2 da Spielberg

(Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’OLANDA DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 15.00 Si parte! Non ci sarà in questa FP2 il francese Pierre Gasly (AlphaTauri). La monoposto di Faenza è smontata nel proprio box. 14.57 Il rischio di pioggia è dell’80%. La condizione potrebbe peggiorare con il proseguo della sessione. Ricordiamo che Max Verstappen è stato il migliore della FP1 di questa mattina con condizioni ben diverse da queste. 14.55 L’azione dei team potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo vista la pioggia. Questa condizione non dovrebbe riproporsi per la gara di domenica che scatterà come sempre alle 15.00. 14.53 I ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen davanti a tutti (-26’ ?? #FP1) ? Tsunoda a 1 decimo dalle Mercedes LIVE ? - paoloangeloRF : GP Stiria, le prove libere LIVE - zazoomblog : LIVE F1 GP Stiria 2021 in DIRETTA: rischio pioggia a Spielberg. Ferrari osservata speciale - #Stiria #DIRETTA:… - MrCaruccio : GP di Stiria, LIVE Libere 2 - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Stiria 2021 LIVE: Red Bull al comando dopo la FP1. Ferrari cerca conferme - #DIRETTA #Stiria #LIVE:… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Stiria

Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere del Gran Premio di! Questi i tempi registrati questa mattina nelle FP1: DIRETTA A PARTIRE DALLE 15:00 Read the rest of this entry ' Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA MOTOGP/ Prove liberee streaming video: Fp2, ... sicuramente la lunga pausa estiva - si ripartirà dalladomenica 8 agosto - lo potrà aiutare, ma ...LIVE - F1 GP Stiria 2021, prove libere 2: gli aggiornamenti in DIRETTA. Segui la classifica dei tempi in tempo reale, si parte alle 15:00 ...F1 GP Stiria 2021, PL2: segui la cronaca live delle libere 2 del weekend del Red Bull Ring in diretta venerdì 25 giugno dalle 14.45. Semaforo verde alle 15.00 ...