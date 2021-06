Italia-Austria, Manninger: “Gli austriaci combatteranno. Sabitzer? Da Juventus” (Di venerdì 25 giugno 2021) Alex Manninger è stato portiere della Juventus nel corso della sua carriera. L’estremo difensore Austriaco è stato intervistato nella giornata odierna ai microfoni di TuttoJuve.com, dove ha fatto il punto sul match di domani sera e ha dato... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 giugno 2021) Alexè stato portiere dellanel corso della sua carriera. L’estremo difensoreco è stato intervistato nella giornata odierna ai microfoni di TuttoJuve.com, dove ha fatto il punto sul match di domani sera e ha dato...

Advertising

Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - SkySport : ???? 'IL CIELO È UNO' ?? II cammino degli Azzurri verso gli ottavi ? ??? @MetaErmal ?? SOUND ON?? ? ??? ITALIA-AUSTRIA ??… - Eurosport_IT : Si completa il tabellone degli ottavi di #Euro2020 ???? - zazoomblog : Italia-Austria Manninger: “Gli austriaci combatteranno. Sabitzer? Da Juventus” - #Italia-Austria #Manninger:… - infoitsport : Italia-Austria: perché gli Azzurri non hanno il 'coraggio' di inginocchiarsi? -