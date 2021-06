Infortunio Chiellini, verso Italia-Austria: come sta e cosa filtra sul capitano (Di venerdì 25 giugno 2021) Infortunio Chiellini – Futuro già scritto per il pilastro bianconero. Stiamo parlando ovviamente di Giorgio Chiellini, il cui rinnovo contrattuale con i bianconeri non è ufficialmente arrivato. Il ritorno di Allegri in panchina lascia pensare che il difensore centrale, 37 anni, possa prolungare la sua permanenza in bianconero per un’altra stagione. Del resto si sta confermando anche all’Europeo come un big nel suo ruolo, semmai ce ne fosse bisogno. Infortunio Chiellini, le ultimissime sul capitano E la sua esperienza potrebbe tornare sempre comoda nel corso di una stagione ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 giugno 2021)– Futuro già scritto per il pilastro bianconero. Stiamo parlando ovviamente di Giorgio, il cui rinnovo contrattuale con i bianconeri non è ufficialmente arrivato. Il ritorno di Allegri in panchina lascia pensare che il difensore centrale, 37 anni, possa prolungare la sua permanenza in bianconero per un’altra stagione. Del resto si sta confermando anche all’Europeoun big nel suo ruolo, semmai ce ne fosse bisogno., le ultimissime sulE la sua esperienza potrebbe tornare sempre comoda nel corso di una stagione ...

Advertising

forumJuventus : [Sky Sport] Chiellini salterà il Galles ma l'infortunio non è grave: può recuperare per le prossime partite ??… - Ms4r75 : @mirkonicolino che poi il ragazzo l'ultima stagione ha deluso ma era giustificato dal grave infortunio. La prossima… - lele090175 : RT @GiaccAvv: @LeonettiFrank Considerando la predisposizione di Chiellini all'infortunio, Bonucci che ha 34 anni...De Ligt in mano a Raiola… - GiaccAvv : @LeonettiFrank Considerando la predisposizione di Chiellini all'infortunio, Bonucci che ha 34 anni...De Ligt in man… - junews24com : Chiellini ancora out: verso il forfait contro l'Austria. Le ultime - -