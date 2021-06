Il sindaco di Salerno: «Pronti ad azioni legali in difesa del club» (Di venerdì 25 giugno 2021) Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli non ci sta, e dal suo profilo Facebook prende posizione per quanto riguarda il caso Salernitana. Il club campano, come noto, deve essere ceduto entro la mezzanotte per evitare sanzioni legate all’iscrizione alla prossima Serie A. Claudio Lotito – co-patron della società insieme a Marco Mezzaroma – è già L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 giugno 2021) IldiVincenzo Napoli non ci sta, e dal suo profilo Facebook prende posizione per quanto riguarda il caso Salernitana. Ilcampano, come noto, deve essere ceduto entro la mezzanotte per evitare sanzioni legate all’iscrizione alla prossima Serie A. Claudio Lotito – co-patron della società insieme a Marco Mezzaroma – è già L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il sindaco di Salerno: «Pronti ad azioni legali in difesa del club»: Il sindaco di Salerno Vin… - Andreacre83 : Il sindaco di #Salerno dice che se la #Salernitana non giocherà in #SerieA è pronto ad azioni legali. Lui le fa le… - CalcioFinanza : Il sindaco di Salerno: «Pronti ad azioni legali in difesa della #Salernitana» - _CalcioItaliano : RT @Clotild75026688: @marifcinter @_CalcioItaliano Da salernitana dico al Sindaco di @Salerno che la Salernitana ha tutto il diritto di gio… - Clotild75026688 : @marifcinter @_CalcioItaliano Da salernitana dico al Sindaco di @Salerno che la Salernitana ha tutto il diritto di… -