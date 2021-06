Il figlio di Andreotti: 'Mio padre avrebbe mediato per evitare scontri sul ddl Zan' (Di venerdì 25 giugno 2021) Un altro tempo, un'altra politica: impossibile avere la controprova su come sarebbe stato affrontato il tema ddl Zan, di certo le forze oscurantiste di oggi rendono tutto molto più complicato. 'L'... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) Un altro tempo, un'altra politica: impossibile avere la controprova su come sarebbe stato affrontato il tema ddl Zan, di certo le forze oscurantiste di oggi rendono tutto molto più complicato. 'L'...

